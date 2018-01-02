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Buradasınız : » » Sağlık Bakanlığı'ndan Diyarbakır'daki olayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan Diyarbakır'daki olayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" açıklaması yapıldı.

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Sağlık Bakanlığından Diyarbakırdaki olayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da bir hastanede HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, "Tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır'da HIV taşıyıcısı kadının doğumuna girmeyen doktorlara soruşturma

Bazı basın yayın organlarında "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan habere ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı bildirildi.

Kurulun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nce, Siirt'ten gelen HIV taşıyıcısı hamile kadının doğumuna girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, hiv
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