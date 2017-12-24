Sağlık Bakanlığı ve kuruluşlarının teşkilat ve görevlerinde değişiklik

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin iki ayrı maddesinde değişikliğe gidildi.

Başhekimlere yıl şartı kaldırıldı

Buna göre, il ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl, uzman ve müdür yardımcısının en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması şartı korunurken, başhekimlerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürlerinin ise en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması şartı kaldırıldı.

Kaynak: AA