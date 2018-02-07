  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı çıkartıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık, Sağlık Bakanlığı, fetö, FETÖ operasyonu, Doktor, ankara
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