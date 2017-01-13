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Sağlık Bakanlığı 3 eski çalışanı tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 Sağlık Bakanlığı eski çalışanı tutuklandı.

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Sağlık Bakanlığı 3 eski çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı, bir eski subay ile bir emeklinin de bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 3'ü ise tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan şüphelilerden Sağlık Bakanlığı eski çalışanları Ömer Y, Orhan Ş. ve Hakan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

Şüpheli eski subay ve emeklinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, fetö, fetö operasyon
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