  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sağlık Bakanı Demircan’dan 'acemi kasaplara' uyarı

Sağlık Bakanı Demircan’dan 'acemi kasaplara' uyarı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kurban kesimiyle ilgili "Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar, ustalar ellerine alsınlar." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sağlık Bakanı Demircandan acemi kasaplara uyarı

Çeşitli programlara katılmak üzere Amasya'nın Taşova ilçesine gelen Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesimi ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin vatandaşlara uyarı ve önerilerde bulundu.

Vatandaşların, kurban ibadetlerini yerine getirirken yerel yönetimlerin koyduğu kurallara uymalarını isteyen Demircan, çevrenin kirletilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Acemi kasaplara" uyarılar yapan Demircan, "Bu işin şakası yok, bıçak kesici bir alet. Kendilerine zarar veriyorlar. Kurban etlerini bilinçli bir şekilde kesersek ve bilinçli tüketirsek bayram bizim için faydalı olur. Kurbanı sadece kişi kendisi için kesmez, eşe dosta dağıtır bir kısmını da ailesi ile tüketir. Bu bizim için büyük bir sosyal dayanışma örneğidir ve büyük bir ibadetimizdir. Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar ustalar ellerine alsınlar." diye konuştu.

Bakan Demircan, araba kullanacakları uykusuz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, ahmet demircan, kurban bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER