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Buradasınız : » » Sağanak yağmurun yarınki adresi İstanbul

Sağanak yağmurun yarınki adresi İstanbul

İstanbul'da sıcaklıkların yarından itibaren düşüşe geçerek, 20 derecenin altına inmesi ve sağanağın etkili olması bekleniyor.

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Sağanak yağmurun yarınki adresi İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla "yazdan kalma" günlerin yaşandığı kentte sonbahar kendini göstermeye başlıyor.

Güneşli ve sıcak havanın kendini gösterdiği megakentte yarından itibaren sağanağın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda gün boyu güneşin kendini gösterdiği kentte 25 derecelere kadar ulaşan sıcaklık gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşecek. Yarından itibaren ise sıcaklığın düşmeye başlaması ve güneşin yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Kentte pazar günü sağanağın devam edip, sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yeni haftada sağanağın yer yer etkili olması beklenirken pazartesi en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın da 19 derece, salı günü ise sıcaklığın 12 ile 18 derecelerde seyretmesi öngörülüyor.

AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden de (AKOM) yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Cumartesi öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın tekrardan kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-55 km/s) hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesiyle kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: sağanak yağmur, İstanbul'da sıcak hava
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