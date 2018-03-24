Sağanak yağış, Tunca Nehri'nin debisini yükseltiyor

Debisi yükselmeye devam eden Tunca Nehri'nin suyunun Sarayiçi ve çevresinde yayılması sürüyor.

Edirne Saray alanının bulunduğu kısımda yatağından çıkan nehir suyu, sarayın mutfak kısmı ve Balkan Şehitliği'ne kadar ulaştı. Bu alanların büyük bir bölümü tamamen suyla doldu.

Ayrıca tarihi alanla ilgili çalışma yapılan kısımlarda da aynı durum söz konusu.

Sarayiçi'ne araç girişleri, Cihanmüma Kasrı Kapısı'ndan itibaren şerit ve duba ile kapatıldığı için yapılmazken, girişlerine su dolması nedeniyle Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprülerinde de bu durum geçerliliğini koruyor.

DSİ ölçümlerine göre, nehrin debisi 196 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi.

Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin de seviyesi arttı. Meriç Nehri'nin debisi de 781 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA