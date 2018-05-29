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Sağanak yağış nedeniyle Giresun-Trabzon sahil yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Sağanak yağış sonucu kayan toprak ve oluşan su birikintileri sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı.

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Sağanak yağış nedeniyle Giresun-Trabzon sahil yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı.

İl genelinde yaklaşık 2 saat önce etkili olan sağanak yağış, Espiye ilçesindeki Uluburun Tüneli mevkisi ve Keşap ilçesi Düzköyaltı mevkisinde toprak kayması ve su birikintilerine sebep oldu.

Uluburun Tüneli mevkisinde yola kayan toprak ve su birikintileri sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Düzköyaltı mevkisinde ise ulaşım tek şeritten sağlandı.

Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yağmur, Trabzon, toprak kayması, giresun
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