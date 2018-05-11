Sağanak yağış Kilis'te sele neden oldu

Bölgedeki sel suyu çevredeki otobüslerin boyuna ulaştı. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanlar, tesis binalarının çatılarına çıktı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, mahsur kalanları belediyeye ait iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatılan Kilis-Gaziantep karayolu, yağışın etkisini yitirmesiyle tek yönlü ulaşıma açıldı.

Sel sularının şiddetiyle bir araç akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, itfaiye ekiplerinin kurtardığı köpek UMKE ekiplerince tedavi edildi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tekinarslan, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 dakikalık aşırı yağışın ardından bölgenin 3-4 metre yüksekliğe ulaşan suların altında kaldığını ifade eden Tekinarslan, bölgeye çok sayıda iş makinası ve görevlinin sevk edildiğini, ilgili tüm ekiplerin konuyla ilgili seferber olduğunu bildirdi.

Öte yandan selin şiddeti, akıntıya kapılmamak için çatıya sığınan işçilerin telefonla kaydettikleri görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA