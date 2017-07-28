  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Sağanak yağış İstanbul'u terk etti

AKOM'un sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

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Sağanak yağış İstanbulu terk etti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılırken, meteorolojik verilere göre yağış da şehri terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti.

Metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Meteorolojik verilere göre de yağış, İstanbul'u terk etti.

Etiketler: sağanak yağış, İstanbul
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