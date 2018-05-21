Sağanak sonrası çöken yola, araç düştü

Erzurum'da birden bastıran sağanak ve dolu hayatı felç etti.
Yağış nedeniyle, yarım saat içinde yollar göle dönerken, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar da yolda kaldı.
Şiddetli yağış sonrası şehir merkezinde yol çöktü. Çöken yerde duran bir araç, oluşan dev çukura düştü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Sağanak sele neden oldu
Sağanak yağış, kentin farklı noktalarında su baskınlarına da sebep oldu.
Narman ilçesinde sel nedeniyle bulunduğu kulübede mahsur kalan yaşlı vatandaşın imdadına ekipler yetişti.
Bölgede Cuma gününe kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Yıldırım, 29 hayvanı telef etti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: TRT Haber