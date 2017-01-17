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Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkın oluştu

İzmir'deki sağanakta Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok işyerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

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Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkın oluştu

Kentte gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin ana arterlerindeki sokaklardaki su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Konak ilçesinde Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi, biriken sular nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, geçitteki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İş yerlerini su bastı

Sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok iş yeri su altında kaldı. Esnaf, su pompaları ve fırçalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Esnaf Oğuz Gül, her sağanakta Kemeraltı'nda bu sorunu yaşadıklarını, belediyenin tarihi çarşıda hiçbir alt yapı çalışması yapmadığını savundu.

Daha önceki sağanakta iş yerlerinin bulunduğu kaldırımın zarar gördüğünü, esnafların para toplayıp bunu onardığını iddia eden Gül, şöyle konuştu:

"Esnaf olarak rezillik çekiyoruz. Müşterilerimizi ağırlayamıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesine dilekçeler vermemize rağmen hiçbir işlem yapmıyorlar. Bir tane belediye sorumlusu gelip burada bir işlem yapmıyor. Alt yapı eksikliği var. Ne giderlerimiz çalışıyor ne de tuvaletlerimiz çalışıyor. Müşteri girmiyor dükkanlarımıza. Maşallah belediye bizden vergi alıyor ama hizmet yapmıyor. Siyaset demek halka hizmet demektir. Boş lafla karın doymaz."

Küçük Demirhan esnafı 60 yaşındaki Ümit Yazan ise 45 yıldır her yağmurdan sonra aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, dükkanlarını su bastığını, saatlerce tahliye çalışması yaptıklarını anlattı.

Yazan, "Bir aydır İZSU'yu arıyoruz bir türlü gelmiyor. Esnafın çektiği çile yeter. Her yağmurda böyle." dedi.

Esnaf Mustafa Özütürker de belediyenin iletişim hattına 4 kez mail gönderdiğini ancak bir sonuç alamadığını kaydetti. AA

Etiketler: yağmur, taşkın, sel, sağanak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, izmir
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