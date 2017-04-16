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Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

Gaziantep’te öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı etkiledi.

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Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

Gaziantep’te öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı etkiledi.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, sağanaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken, güzergahlarda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ekipleri yardım etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede salı gününe kadar sağanağın etkili olacağını bildirdi. 

Etiketler: Gaziantep, sağanak, sağanak yağış, hava sıcaklığı
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