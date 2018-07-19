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Safranbolu’da 114 kök hint keneviri ele geçirildi

Karabük Safranbolu’da jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda ormanlık alanda dere kenarına ekilmiş 114 kök hint keneviri ele geçirilirdi.

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Safranboluda 114 kök hint keneviri ele geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte Yazıköy bölgesine operasyon gerçekleştirdi.

Ormanlık alanda dere kenarına dikilmiş vaziyette 114 kök hint keneviri ekimi yapıldığını tespit eden ekipler bölgeyi takibe aldı.

Kenevirlerin ekildiği bölgeye gelerek kenevirleri toplamaya çalışan İ.Ç isimli şahsı kıskıvrak yakalayan jandarma timleri şahsın evinde yaptıkları aramada ise kavanoz içinde içime hazır bir miktar kubar esrar maddesi de ele geçirdi.

Ormanlık alanda ekimi yapılan 114 kök hint keneviri Jandarma ekipleri tarafından söküldü.

Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük Safranbolu
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