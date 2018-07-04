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Sadak sulama projesi 22 milyon lira katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Gümüşhane'de Sadak sulaması inşaatı tamamlandığında, 62 bin 200 dekar zirai arazinin sulanarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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Sadak sulama projesi 22 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Gümüşhane'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan "Gölsu Projesi"nden Gümüşhane'nin de nasibini aldığına işaret eden Acu, su ve su kaynaklarını muhafaza eden, bilinçli sulama yapan ve suyu bilinçli kullanan toplumların, gıda ve tarımda yerini sağlamlaştırdığının altını çizdi.

"Ülke ekonomisine 22 milyon lira katkı sağlayacak"

Acu, bu kapsamda Gümüşhane'nin kalkınmasına katkı sağlayacak Gümüşhane Sadak sulaması inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, "Sadak sulaması inşaatı tamamlandığında 62 bin 200 dekar zirai arazi sulanarak ülke ekonomisine 22 milyon lira katkı sağlanacak. İş kapsamında 51 kilometre CTP boru, 125 kilometre HDPE, bin 100 sanat yapısı ve 37 kilometre servis yolu yapıldı. Tamamlanan 3 bin 180 dekar alan sulamaya açıldı. Sulama inşaatının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 22 milyon lira katkı sağlanacak" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: sadak sulama projesi, Gümüşhane, DSİ, murat acu
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