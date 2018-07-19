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Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı

Samsun İlkadım'da, saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı.

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Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı

Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki Nurjemal Annalyyeva'nın saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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