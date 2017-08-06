Sabuncubeli Tüneli'nde sona yaklaşıldı

İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 97'si tamamlandı. Ekipler, iki şehri birbirine bağlayacak tünelin kalan 264 metresini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Sabuncubeli Geçidi'nde yürütülen "Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi"nde önemli mesafe katedildi.

Günde ortalama 30 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde yürütülen projede çalışmalar, 24 saat esasıyla devam ediyor. Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak.

Projenin hem Manisa hem de İzmir kısmında kurulan şantiyelerde 500 yüz işçi tünelin kalan 264 metrelik bölümü bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

"8-9 Eylül'de ışık görülecek"

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı "35 İzmir 35 Proje"nin içinde yer alan Sabuncubeli Tüneli'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığını kaydeden Kaya, "Tünelin ucu görünmüş oldu. 8-9 Eylül akşamı hem Manisa tarafında hem de İzmir tarafından Sayın Bakanımız Ahmet Arslan Bey'in katılımıyla ışık gördü törenini gerçekleştireceğiz inşallah. Törenin ardından yapılacak teknolojik çalışmaların ardından tünelimiz çok kısa sürede hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Kaya, tünelin hem ekonomik hem de zaman kaybını önleyeceğine dikkati çekerek, bunun, Ege Bölgesi'ndeki ticaret ve turizme katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bölgede kışın yoğun karla mücadele çalışmalarının gerçekleştirildiğini anımsatan Kaya, tüneller sayesinde kazaların da azalacağını kaydetti.

Hükümetin İzmir'e çok önem verdiğinin altını çizerek hedeflerinin İzmir'i ekonomik büyüklük açısından ikinci sıraya yükseltmek olduğunu vurgulayan Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın koyduğu hedeflerle Anadolu'nun itici gücü olan İzmir'in tarihi önemini tekrar ortaya çıkartmak istiyoruz. 15 yılı geçen yerel yönetimlerin elinde kent ekonomik olarak altıncı, yedinci, sıralara düşmüştü ama biz yaptığımız yatırımla birlikte yerel yönetimlerin yapması gereken yatırımları da gerçekleştirdik. İzmir'e yaptığımız yatırım miktarı 43,1 milyar lira noktasına geldi, daha da artacak. Başbakanımızın İzmir sevdasını hemşehrilerimiz biliyor. İzmir'i bu yatırımlarala hak ettiği yere getireceğiz."

Sabuncubeli Tüneli'ni inşa eden yüklenici firmanın proje müdürü Metin Çirasun ise zeminin yapısından dolayı tünelin iki tüpünde günde toplam 9,5 metrelik kazı işlemi yaptıklarını, devam eden nihayi beton işlerinin ise yüzde 52'sini tamamladıklarını söyledi.

Çirasun, tüneli Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçesinden yaptırdığını, hizmete girmesiyle beraber bölgenin en önemli yatırımlarından biri olacağını işaret ederek, "İzmir ve Manisa'da toplam 4 giriş ve çıkışta çalışmalar 7 gün 24 saat esası üzerinden devam etmektedir. Sayın Bakanımız Ahmet Aslan'nın tünel ziyarete sırasında İzmir ve Manisa'nın kurtuluş gününde kazı çalışmalarının bitirilmesi talimatını vermişti." diye konuştu.