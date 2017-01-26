  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.863
    EURO 4.13
  • BIST 83820.78
    ALTIN 147.554
Buradasınız : » » Sabiha Gökçen'de seferler azaltılacak

Sabiha Gökçen'de seferler azaltılacak

Olumsuz hava şartları nedeniyle 28 ve 29 Ocak'ta, saat 07.00 ila 13.00 arasında havalimanından planlanan seferler yüzde 15 azaltılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sabiha Gökçende seferler azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle 28 ve 29 Ocak'ta, saat 07.00 ila 13.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 15 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, genel müdürlük başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bazı kararlar alındığı kaydedilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 28 ve 29 Ocak'ta 07.00-13.00 saatlerinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: olumsuz hava şartları, 28, 29 Ocak, saat 07.00- 13.00, havalimanı, seferler, yüzde 15
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER