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Sabiha Gökçen yolcu sayısını artırdı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28,7 milyona ulaştı.

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Sabiha Gökçen yolcu sayısını artırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı Kasım ayında 2 milyon 537 bin 353 yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde elde edilen verilere göre yolcu sayısında yüzde 11 oranında artış gerçekleşti.

Son 11 ayda ise toplam yolcu sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28 milyon 735 bin 134 oldu.

11 ayda dış hat yolcu sayısı da yüzde 8’lik bir artışla 9,5 milyon olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yüzde 3 artışla 19,2 milyona yükseldi.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olma özelliği taşıyan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2016 yılında toplam 29,6 milyon yolcuya hizmet vermişti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin belirlemelerine göre Türkiye'nin en büyük 5 havalimanı şu şekilde: 

1. İstanbul Atatürk Havalimanı

2. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

3. Antalya Havalimanı

4. Ankara Esenboğa Havalimanı

5. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: yolcu sayısı, Sabiha Gökçen, havalimanı
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