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Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davasında 9. duruşma

Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 28’i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davasında 9. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28’i tutuklu 62 asker hakkında açılan davanın 9. duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 2 No’lu salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 28 tutuklu sanık ve avukatları ile aileleri katıldı.

Duruşma, tutuksuz yargılanan sanıkların SEGBİS sistemiyle savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Etiketler: darbe girişimi, 15 temmuz, fetö, PDY, sabiha gökçen havalimanı
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