  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatının Temmuz 2019'a çekildiğini açıkladı.

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S-400lerin teslimat tarihi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en etkili hava ve füze savunma sistemlerinden biri olan S-400 sistemini almak için Rusya ile imzalar atıldı.

ABD yapımı patriotlardan daha etkili olan S-400'ler ile Türk ordusu daha güçlü olacak.

Rusya, S-400 füze savunma sistemini planlanandan erken teslim edecek. Açıklama, ortak basın toplantısında hem Putin hem de Erdoğan'dan geldi. 

Ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını söyledi.

Toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü anlatan Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: s400, rusya
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