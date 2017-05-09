  • 09 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.586
    EURO 3.906
  • BIST 95323.38
    ALTIN 140.364
Buradasınız : » » Rüzgar nedeniyle kırılan çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

Rüzgar nedeniyle kırılan çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan bir çınar ağacının dalı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rüzgar nedeniyle kırılan çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan bir çınar ağacının dalı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde çınar ağacının dalı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı. Dal, park halindeki Ersin Kuştutan'a ait 10 BBF 24 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Olaydan kısa bir süre önce aracından indiği öğrenilen Kuştutan'ın otomobilinde maddi hasar oluştu.

Çınar dalı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Altınova İtfaiye Grup Amirliği tarafından parçalanarak kaldırıldı.

Etiketler: balıkesir, ayvalık, kuvvetli rüzgar, çınar ağacı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER