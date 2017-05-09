Rüzgar nedeniyle kırılan çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan bir çınar ağacının dalı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde çınar ağacının dalı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı. Dal, park halindeki Ersin Kuştutan'a ait 10 BBF 24 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Olaydan kısa bir süre önce aracından indiği öğrenilen Kuştutan'ın otomobilinde maddi hasar oluştu.
Çınar dalı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Altınova İtfaiye Grup Amirliği tarafından parçalanarak kaldırıldı.