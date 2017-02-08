Rütbeli 13 jandarma personeli gözaltında

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 rütbeli jandarma personeli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen rütbeli jandarma personelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 jandarma personeli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.