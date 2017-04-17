  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.665
    EURO 3.907
  • BIST 90673.04
    ALTIN 151.78
Buradasınız : » » Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girilebilecek

Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girilebilecek

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Türkiye ile birlikte 18 ülkenin vatandaşlarının Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz seyahat edebilmesine olanak tanıyan kararnameyi imzaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyanın uzak doğusuna vizesiz girilebilecek

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaşlarının, Rusya’nın uzak doğu bölgesinde yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilmesine yönelik kararnamenin Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları artık Rusya’nın uzak doğu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iş adamları ve turistler artık bu bölgede Rusya’nın geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları bundan sonra internette oluşturulan site üzerinden gereken bilgileri girerek söz konusu bölgede yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilecekler.

Türkiye dışında Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz giriş yapabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Etiketler: Rus hükümetinden yapılan açıklama, türkiye, Rus
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER