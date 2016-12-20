Rusya Büyükelçiliğine gün boyu taziye ziyaretleri yapıldı

Büyükelçiliğin bulunduğu cadde polis tarafından trafiğe kapatılırken, taziye için gelenlerin, üstlerinin aranmasının ardından, girişine izin verildi. Elçilik, gün boyunca, yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşların taziye ziyaretine sahne oldu.

Taziye için gelenler elçiliğin önüne çiçek bırakırken, birçok kurum ve şirketin gönderdiği çelenkler de elçiliğin önüne koyuldu.

Öte yandan elçilik önünde açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, Karlov’a düzenlenen hain saldırıyı kınamak ve taziyelerini sunmak üzere toplandıklarını belirtti. Yılmaz, “Dün Sayın Karlov’a sıkılmış kurşunlar, Türkiye’ye sıkılmış kurşunlardır, Türkiye’nin birliğine sıkılmış kurşunlardır, Türk- Rus dostluğuna sıkılmış kurşunlardır, Fırat Kalkanı operasyonumuza sıkılmış kurşunlardır.” diye konuştu.

Bu saldırının Beşiktaş ve Kayseri’deki saldırıyla aynı merkezden yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, taşeronun kimliğinin önemli olmadığını kaydetti.

Açıklamanın ardından Yılmaz ve partililer elçiliğin önüne giderek çiçek bıraktı. AA