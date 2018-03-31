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Buradasınız : » » Rüşvetçi SGK denetmenine suçüstü

Rüşvetçi SGK denetmenine suçüstü

İstanbul'da bir ayakkabı firması sahibinden rüşvet istediği ileri sürülen SGK denetmeni tutuklandı.

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Rüşvetçi SGK denetmenine suçüstü

Bayrampaşa'daki bir ayakkabı firmasının sahibi, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'nde görevli denetmen 33 yaşındaki E.C.Y.'nin kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla polise başvurdu.

İş yeri sahibi, firmayı denetleyen E.C.Y.'nin eksiklikler nedeniyle ceza keseceğini belirterek, bunu yapmamak için kendisine aylık 2 bin euro vermesini istediğini beyan etti.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yeri sahibinin denetmen E.C.Y.'yi iş yerine çağırmasını ve seri numaraları alınan paraları vermesini istedi.

İş yerine gelen E.C.Y., parayı aldıktan sonra ekiplerce suçüstü yakalandı.

E.C.Y.'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, "İş yeri sahibinden borç aldım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevi kötüye kullanmak", "rüşvet almak ve yolsuzluk"tan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, sgk, rüşvet, operasyon, gözaltı
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