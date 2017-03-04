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'Rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğü çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının ihbarı üzerine, İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğü çalışanlarına yönelik "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan aralarında icra müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca dün ifadeleri alınan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 19 şüpheliden Sinan G, Mustafa Fazıl Ş, Gökhan B. ve Gökhan K'nın tutuklanmasına karar verildi.

Diğer şüpheliler ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Süreç

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli başvuru tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen 14 icra müdürlüğüne İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin bu yolla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. AA

Etiketler: İstanbul, rüşvet, istanbul adliyesi
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