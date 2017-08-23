  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rus turistlerin eylül-ekim tercihi yine Türkiye

Rus turistlerin eylül-ekim tercihi yine Türkiye

Rus vatandaşlarının eylül-ekim aylarında tercih edecekleri bir numaralı tatil noktasının yine Türkiye olacağı bildirildi.

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Rus turistlerin eylül-ekim tercihi yine Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da eylül-ekim aylarında “kadife sezonu” olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'da son dönemde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü iddialarına karşın Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Kıbrıs ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının Türkiye’nin ardından diğer tercih yerleri olduğu kaydedildi.

Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür salgın hastalık nedeniyle Rus turistlerin sağlık sorunları yaşadıkları öne sürülmüştü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar ise salgın haberlerinin asılsız olduğuna işaret ederek, "Ne Antalya ne de Türkiye'nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü salgını var." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını açıklamıştı.

Etiketler: Rus, turist
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