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Rus Casus Gemisi Çanakkale Boğazından geçti

Rus donanmasına ait 'Yantar' isimli casus gemisi Çanakkale Boğazından geçti.

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Rus Casus Gemisi Çanakkale Boğazından geçti

Bugün saat 17.10 sularında Marmara Denizinden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasına ait 105 metre uzunluğundaki 'Yantar' isimli casus gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Casus gemisi 'Yantar', Ege Denizine doğru devam etti. 

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