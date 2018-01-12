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Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili yeni gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili eski BTK çalışanı bir kişi daha tutuklandı.

12 Ocak 2018 Cuma 18:31



