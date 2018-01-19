Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkardı.

Afrin'deki PYD/PKK panikte

Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek

PKK'lı teröristlerin bel kemiği 'Afrin'

Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrıldı.

Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.

TSK terör yuvalarını vurdu

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.

PYD/YPG, Afrin’den Azez'deki hastanelere top ateşi açtı

Terör örgütü PYD/YPG mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.

Sınıra askeri sevkiyat hız kazandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'a ve Kilis'e askeri sevkiyat yapılmaya devam ediliyor.

Farklı kentlerden gönderilen askeri araçlar güvenlik önlemi alınarak, bölgeye ulaştırılıyor. Askeri araçlar, buradan da sınır birliklerine sevk ediliyor.

10 otobüs komando Hatay'da

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı.

Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi. Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi.

Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.

ÖSO'ya bağlı güçler hazır

Öte yandan Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerler de Afrin Harekatı için hazırlıklarını tamamladı.

Teyakkuz halindeki ÖSO askerleri, Afrin sınırına sevk ediliyor.

ÖSO güçleri, ellerinde uzun namlulu silahlarla kendilerine verilecek talimatı bekliyor.

Kaynak: AA/TRT HABER