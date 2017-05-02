Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.