RTÜK'ün 'İzleyici Temsilciliği' hizmeti 'e-devlet'e taşındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) "İzleyici Temsilciliği" ile "Karasal Yayın Kanal ve Frekans Sorgulama" hizmetlerine bundan sonra "e-devlet" uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "İzleyici Temsilciliği" ile "Karasal Yayın Kanal ve Frekans Sorgulama" hizmetleri, e-devlet üzerinden verilmeye başlandı.

Medya hizmet sağlayıcılar ile vatandaşlar arasında doğrudan bir etkileşim kurulabilmesi ve öz denetim mekanizmasının işletilmesine olanak veren "İzleyici Temsilciliği" uygulaması ile izleyici ve dinleyiciler, takip ettikleri programlarla ilgili istek, beğeni ve şikayetlerini bildirmek üzere medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara erişim sağlayabiliyor.

Böylelikle, izleyicilerin yayınlarla ilgili görüş, beğeni ve şikayetleri medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yöneticilerince düzenli takip edilebiliyor. Hizmetin e-devlet üzerinden verilmeye başlanmasıyla yayınlarla ilgili şikayet, beğeni ve istekler daha kolay izleyici temsilcilerine iletilebilecek.

Vatandaşlara, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, karasal ortamdan yapılan ulusal, bölgesel ile yerel radyo ve televizyon yayınlarının kanal ve frekanslarını sorgulayarak, bir il veya ilçeden yapılan yayıncı bilgisine ulaşabilme imkanının tanındığı "Karasal Yayın Kanal ve Frekans Sorgulama" hizmeti de e-devlet uygulamasına eklenerek, daha kolay ulaşılabilir hale getirildi.

Kaynak: AA