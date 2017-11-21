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RTÜK'ün gündemi "Rasim Ozan Kütahyalı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bu haftaki toplantısında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerinin yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacak.

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RTÜKün gündemi &quot;Rasim Ozan Kütahyalı&quot;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.

Kütahyalı'nın 19 Kasım Pazar günü Beyaz TV 'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlara yönelik sözleri toplumda geniş tepkilere neden olmuştu. Boşnak vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirirken, Balkan ve Boşnak dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı'yı kınamıştı.

AA

Etiketler: rtük, rasim ozan kütahyalı
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