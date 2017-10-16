  • 16 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.646
    EURO 4.304
  • BIST 106474.46
    ALTIN 152.296
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, 3 yeni RTÜK üyesi belirlendi. AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı yeni RTÜK üyeleri oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
RTÜKün 3 yeni üyesi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.

Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti'den, biri CHP kontenjanından seçildi.

AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı yeni RTÜK üyeleri oldu.

Etiketler: TBMM Genel Kurulu, rtük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER