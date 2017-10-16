RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.
Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti'den, biri CHP kontenjanından seçildi.
AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı yeni RTÜK üyeleri oldu.
TBMM Genel Kurulunda, 3 yeni RTÜK üyesi belirlendi. AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı yeni RTÜK üyeleri oldu.
TBMM Genel Kurulunda, 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.
Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti'den, biri CHP kontenjanından seçildi.
AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı yeni RTÜK üyeleri oldu.