  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » RTÜK'ten Beyaz TV'ye 5 program ceza

RTÜK'ten Beyaz TV'ye 5 program ceza

RTÜK, "Beyaz Futbol" programı nedeniyle Beyaz TV'ye para cezası ve 5 program durdurma cezası verdi.

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RTÜKten Beyaz TVye 5 program ceza

Bugün toplanan RTÜK, ayrımcılık söylemlerine yer veren kanallar ile aile mahremiyetini ihlal eden kanallara ağır müeyyideler uygulanmasını kararlaştırdı.

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" isimli spor programında, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın "bir kültürü aşağılayıcı, tahrik edici sözleri ve ayrımcı yaklaşımı" nedeniyle söz konusu kanala 5 program durdurma cezası verdi.

RTÜK, programda Kütahyalı ve diğer kullanıcılar tarafından cinsel içerikli konuşmalar nedeniyle ayrıca tavandan para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Resen bu kararı alan Kurula, son bir haftada söz konusu programla ilgili bin 741 şikayet geldiği belirtildi.

AA 

Etiketler: rtük, beyaz tv
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