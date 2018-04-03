RTÜK'ten 'Aile dostu' dizilere destek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "aile dostu" dizilerle televizyonlarda yer alan film ve animasyonlara bu yıldan itibaren verilecek teşvik ödülü çalışmasının detaylarını anlattı.

RTÜK'ün sadece denetleme değil aynı zamanda bir düzenleme kurulu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, ilk olarak Türkçenin doğru ve güzel kullanımıyla ilgili spiker ve sunuculara diksiyon dersi vererek sertifikalandırdıklarını belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu çalışmayı yürüttüklerini, hatta bazı bölgelerde yoğun talepten dolayı çalışmayı tekrar ettiklerini kaydetti.

"Sembolik ama onursal bir ödül olacak"

Yerlikaya, bu uygulamanın yanında "aile dostu" dizi, TV'deki filmler ve animasyonlara teşvik ödülü verilmesine yönelik çalışmanın da devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk. Aile Bakanlığı'yla kriterleri belirledik, bunu onayladık. Daha sonra Sayıştay gibi resmi diğer yerlerden de onaylar geldikten sonra bu ödülleri dağıtmaya başlayacağız. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'aile dostu' dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur."

Ödüllerin ilkinin bu yıl verilmesi planlanıyor

RTÜK Başkanı Yerlikaya, yasal düzenlemesi son aşamaya gelen teşvik ödülü sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

"Şu anda ödülleri belirleyecek komisyon oluşturulacak. Bilim adamlarının, sektörden isimlerin de olması planlanıyor. Ondan sonra da ödülün dağıtım aşamasına geçilecek. Biz normalde haziran veya temmuz gibi düşünüyorduk ama süreç elimizde olmayan sebeplerden biraz uzadı. Dolayısıyla belki temmuz, ağustosu bulabilir ama bu yıl inşallah Aile Bakanlığı'yla ilk ödülleri dağıtmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA