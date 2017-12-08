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RTÜK'e şikayet e-Devlet'ten yapılabilecek

E-Devlet Kapısı üzerinden yeni hizmetler kullanıma sunuldu. RTÜK'e şikayet ve beğeni bildiriminde bulunulabilecek.

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RTÜKe şikayet e-Devletten yapılabilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet ve beğeni bildirimi, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığının personel alımına ilişkin iş başvurusu, RTÜK'e şikayet ve beğeni bildirimi, Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesi sorgulama ve Gelir İdaresi Başkanlığının banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Daha önce de yerleşim yeri ve diğer adres belgesini alma hizmeti kullanıma açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rtük, e devlet
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