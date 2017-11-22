  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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RTÜK Cuma günkü toplantısında yeni başkanını seçecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun cuma günkü toplantısında başkan ve başkan vekilliği seçimleri gerçekleştirilecek.

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RTÜK Cuma günkü toplantısında yeni başkanını seçecek

RTÜK Başkanlığına 25 Kasım 2015'te seçilen İlhan Yerlikaya'nın iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Üst Kurul üyeleri yeni başkanı ve başkan vekilini belirlemek üzere cuma günü bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün cuma günkü toplantısının ana gündem maddelerinden birini başkanlık seçimi oluşturacak. Üst Kurul üyeleri, RTÜK'ün yeni başkanı ve başkan vekilini seçmek için oy kullanacak.

AK Parti'den 5, CHP ve MHP kontenjanından da 2'şer olmak üzere 9 üyeden oluşan Üst Kurulda, başkan seçilebilmek için 5 üyenin oyunun alınması gerekiyor.

Görev süreleri iki yıl

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36. maddesine göre Üst Kurul başkanı ve başkan vekili, iki yıl süresince bu görevi yürütüyor.

Başkan vekilliğine seçilen Üst Kurul üyelerinin de görev süresi, başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı tutuluyor. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri ise 6 yıl görev yapıyor.
 

Etiketler: rtük başkanlık seçimi
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