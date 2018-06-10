RTÜK Başkanı Yerlikaya: Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) "Türkiye'de yeterli basın özgürlüğü olmadığı" iddiasıyla başlattığı kampanyaya dair açıklamalar yaptı.

Avrupa merkezli başlatılan bu kampanyanın yeni olmadığını söyleyen Yerlikaya, katıldıkları birçok uluslararası toplantıda, bu asılsız iddia ve eleştirilere maruz kaldıklarını aktardı.

Yerlikaya bunda, dezenformasyon ve yalanların etkili olduğunu belirterek, "Terör örgütleri, Avrupa'da medya konusunda yanlış bilgi veriyor. 'Türkiye'de gazeteciler hapse atılıyor', 'Medya özgürlüğü yok' gibi sözlerle propaganda yapıyorlar. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Avrupalı yetkililer, kendilerine doğru bilgileri verdiğimde şaşırdılar. 'Bize gelen bilgiler bu' dediler" dedi.

"Terör örgütleri algı operasyonu yapıyor"

IPI Direktörü Barbara Trifoni'nin, basın özgürlüğü olmadığını savunarak kampanya başlattığına işaret eden Yerlikaya, buna da bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin destek verdiğini ifade etti.

"Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar. Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını, gazetecilerin tutuklandığını söyleyerek algı oluşturuyorlar. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi karşısında tamamı, milli iradenin yanında durdu. Bu, Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen bir takım mihrakların hoşuna gitmedi. Türkiye'de medyayı topluca cezalandırmak istiyorlar. Burada hedef, iktidar tarafı falan değildir. Türkiye'deki radyo televizyonların sağı, solu hepsi hedef alınmaktadır. Medya yıpratılmak istenmektedir."

"FETÖ ve PKK Avrupa'da lobi faaliyeti yapıyor"

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın, Avrupa'da lobi faaliyetleri yaptığına dikkat çeken Yerlikaya, "Buradan kaçan FETÖ'cüler orada bir takım mihrakları etkileyebiliyor. Bu saldırıların sebebi, bu terör örgütlerinin Batı'daki faaliyetleri ve 15 Temmuz'da, Türkiye'de medyanın, topyekün bir şekilde milli iradenin yanında durması, ihtilale karşı direnmiş olmasıdır. Burada temel amaç 15 Temmuz'dan kalan hınçtır" diye konuştu.

Kaynak: AA