Roman vatandaşlardan Şehitler Tepesi'ne ziyaret

Marmara Roman Milli Birlik Platformu üyesi bir grup, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırısını protesto etti.

Başbakan Danışmanı Metin Özçeri'nin de aralarında olduğu Marmara Roman Milli Birlik Platformu'na mensup bir grup Roman vatandaş, Beşiktaş'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'ne gelerek tepkilerini dile getirdi. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından terörü lanetleyen grup üyeleri şehitler için dua etti.

Başbakan Danışmanı Özçeri, protesto sonrasında yaptığı açıklamada, İslam toplumu ve Türk milletinin her zaman zor günlerde el ele veren bir toplum olduğunu söyledi. Roman toplumunun Türk milletinin ve ülkenin asli bir unsuru, Ümmeti Muhammed'in de bir parçası olduğunu belirten Özçeri, böylesine menfur saldırıların kendilerini hiçbir zaman yıldıramayacağını kaydetti.

Roman toplumu olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ifade eden Özçeri, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı her daim dalgalandıracağız. Dolayısıyla bu menfur saldırıları yapanlar Roman toplumunu her daim karşılarında bulacaklar.” dedi.

''Şehitler Tepesi artık boş değildir"

Ayrıca, aralarında Rumeli, Konya ve Karamanlı dernek ve vakıf üyelerinin bulunduğu grup, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi önünde toplanarak Şehitler Tepesi'ne yürüdü.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Büyükdede, yaptığı ortak basın açıklamasında, Türkiye'nin varlığını istemeyenlerin ülke üzerinde oyunlar oynadığını söyledi.

Oyunların tarihte olduğu gibi yeniden bozulacağını ifade eden Büyükdede, ''Şehitler Tepesi artık boş değildir. Toprağın kahramanları onları beklemektedir. Türk bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır.'' dedi.

Grup, açıklamanın ardından saldırının gerçekleştirildiği bölgeye karanfil bıraktı ve dua etti.

Öte yandan protestoya, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı da katıldı.