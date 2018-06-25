  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.704
    EURO 5.501
  • BIST 94008.29
    ALTIN 191.373
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Roman aday Cemal Bekle'nin milletvekilliği kutlandı

Roman aday Cemal Bekle'nin milletvekilliği kutlandı

AK Parti'nin İzmir'den aday gösterdiği Roman Cemal Bekle, milletvekili seçilerek Meclise girecek olmasını Romanlarla kutladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Roman aday Cemal Beklenin milletvekilliği kutlandı

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sandıkların açılmasının ardından eşi Ayşe Bekle ile beraber Tepecik Mahallesi'ne giden Bekle'yi vatandaşlar davul zurna eşliğinde karşıladı.

"Kazanan Türkiye ve Türk milleti oldu"

Vatandaşlar mahalleyi AK Parti ve Türk bayraklarıyla donatırlarken Bekle'nin milletvekili olmasını "Romanlar seninle gurur duyuyor" ve "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekle, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Bu seçimin galibi demokrasidir. İttifakımıza, partimize ve bizlere güvenen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmadınız ve 'durmak yok yola devam' dediniz. Milletimiz tercihini hizmetten yana kullandı. Kazanan Türkiye ve Türk milleti oldu. Ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, cemal bekle
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER