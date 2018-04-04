  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Roma ve Bizans dönemlerine ait 521 tarihi eser ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemlerine ait 521 tarihi eser ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 521 adet sikke ve tarihi eser buldu.

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Roma ve Bizans dönemlerine ait 521 tarihi eser ele geçirildi

Manisa Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri bir ihbar üzerine Çamönü (Karasonya) Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser aramada kullanıldığı belirlenen 2 dedektör, Roma ve ve Bizans dönemlerine ait, büyük bölümü gümüş sikke olan toplam 521 parça tarihi eser ele geçirildi. 

Yapılan baskın sonucu evinde kaçak tarihi eser bulunduran 52 yaşındaki S.A.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın evinde bulunan tarihi eserler jandarma ekipleri tarafından Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheli S.A.D., jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: tarihi eser, sikke, Manisa, jandarma
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