Roketsan yurt dışında yeni pazarlara açılacak

En büyük 100 savunma şirketi arasına adını yazdırmayı başaran Roketsan, daha üst sıralara tırmanmak için yeni ihracat ve iş birliği olanakları arıyor. Şirket, bu kapsamda ekim ayında Ukrayna, Güney Kore ve ABD'deki 3 ayrı fuarda yeni pazarlara kapı aralamaya çalışacak.

Türkiye'nin roket ve füze sistemleri üreticisi Roketsan, ihracatını artırmak ve uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmek için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırıyor. Şirket, bu kapsamda bu ay 3 fuara katılım gösterecek.

Roketsan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 10-13 Ekim'de gerçekleştirilecek Arms&Security Fuarı’na bu yıl ilk kez katılım sağlayacak.

Şirket, Ukrayna'da, Cirit Lazer Güdümlü Füze Modeli, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Modeli, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Modeli, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Modeli, Teber Lazer Güdüm Kiti Modeli, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmat modelleri, TR-122 Topçu Roketi Modeli, TR-300 Topçu Roketi Modeli, Denizaltı Savunma Harbi Roketi Modeli ve Kaideye Monteli Cirit Modeli'ni sergileyecek.

Asya pazarına özel önem

Roketsan, 17-22 Ekim'de rotasını Güney Kore’nin başkenti Seul'e çevirecek. Şirket, ADEX 2017 Fuarı’na bu yıl 2. kez katılım sağlayacak.

Özellikle Asya pazarında ilerlemeye büyük önem veren Roketsan, fuar sırasında başta Güney Kore olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği imkanlarını ortaya koymayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Roketsan, müşterilerin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, pazar payını artırmak amacıyla ortaya koyduğu yeni teknoloji ve ürünlerini fuar süresince dost ve müttefik ülkelere tanıtacak.

ABD ve Avrupa pazarı için AUSA 2017

Roketsan, her yıl Washington'da düzenlenen AUSA 2017 Fuarı’na ise bu yıl 7. kez katılım sağlayacak.

Türkiye ile birlikte 55 ülke, 700’ün üzerinde firma ve 26 bin civarında ziyaretçi katılımı beklenen fuar, 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında Roketsan standında birçok hava ve kara sistemleri sergilenecek.