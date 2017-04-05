Roketsan hedef büyüttü

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Roketsan yetkilileri ve küme üyeleri bir araya geldi.

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, burada yaptığı konuşmada, OSTİM'in kendileri için çok önemli olduğunu, bu tür çalışmaları gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hassas üretim yapılan yüksek teknolojik faaliyetlerde kendilerini destekleyecek küçük ortaklara ihtiyaç duyduklarını anlatan Yaşar, bu anlamda OSSA'nın, Türkiye'de "mızrağın ucu", "piramidin tepesi" olduğunu ifade etti.

"Büyük sistemler, füzeler devreye girecek"

Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Daha büyük sistemler... Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz."

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Roketsan’ın OSTİM'e gösterdiği ilgiyi çok önemsediklerini söyledi. Aydın, Roketsan’a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. AA