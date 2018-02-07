  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Roketli saldırıda hasar gören restoran yeniden açıldı

Kilis'te, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısı sonucu hasar gören restoran yeniden açıldı.

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Roketli saldırıda hasar gören restoran yeniden açıldı

Kilis’te, PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu hasar gören tarihi restoran bugün yeniden hizmete açıldı.

PYD/PKK'nın attığı roketin düştüğü restoran harabeye döndü

1 Şubat tarihinde saat 17.15 sıralarında PKK/YPD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu Kilis kent merkezindeki tarihi restoranın duvarlarından içeriye düşen roket sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Kısa süre hizmete tadilat için ara verilen tarihi restoran bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı.

Restoranın müşterileri destek vermek için geldiklerini ifade ederek, “Roketler bizleri yıldıramaz, buraya daha önce de geliyorduk. İş yerine destek almak için yemek yemeye geldik. Yapılan saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Restoranın sahibi Erdoğan Aktaş ise üzücü bir olay yaşadıklarını ifade ederek, “Korkmadık, korkmayacağız, daha öncede söylediğimiz gibi bugün itibariyle yeniden hizmete başladık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Etiketler: kilis restoran, pyd pkk roketli saldırı
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