Roket mermisinin düştüğü üç asırlık Çalık Camisi

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezini hedef alan roketli saldırı sonucu büyük oranda hasar gören bölgenin önemli kültür değerlerinden üç asırlık Çalık Camisi, onarım çalışmaları tamamlanana kadar ibadete kapalı kalacak.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerinden dün gerçekleştirilen roket saldırısında iki kubbesinden biri isabet alarak içeride namaz kılanların üzerine yıkılan camide biri Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kilis'e iki roket mermisi atıldı

Saldırı sırasında ciddi hasar oluşan caminin kapıları, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kapatıldı. Etrafı güvenlik şeridine alınan camide moloz yığınları toplanmaya başladı. TEDAŞ ekipleri de herhangi bir tehlike oluşmaması için elektriği kesti.

Çalık Camisi

"Çalık Hacı Ali" lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında inşa ettirilen taş binanın giriş kapısında Mevlevi sikkesi şeklinde kitabe yer alıyor.

Özgün mimariye sahip cami, enine dikdörtgen planlı ve mihrabın önü kubbeli tek mekandan oluşuyor. Avlusunda taş bilezikli kuyu ve Çalık Ağa ile eşine ait mezarlar da bulunan cami, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildi.

Çalık Camisi, Anadolu'nun önemli kültür değerleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA