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Rodos'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ zanlıları adliyeyede

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Rodos'a kaçmak isterken Marmaris ilçesinde yakalanan 7 kişiden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

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Rodosa kaçmak isterken yakalanan FETÖ zanlıları adliyeyede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Rodos Adası'na kaçmak isterken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanan 7 zanlıdan 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa A. ile Levent Ç'nin emniyetteki gözaltı süresince susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

Bu arada kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen İranlı Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) ile şüphelilerin konakladığı apartın işletmecisi Bülent Ş. (29) de emniyetteki işlemleri sonrası zanlılara yardım ve yataklık etme suçlarından diğer şüphelilerle birlikte Marmaris Adliyesine götürüldü.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan Mustafa A, Levent Ç, Selahattin Ş, Meryem Ç, Filiz Ö, Zekeriya K. ve Aziz T, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Aziz T. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmiş, Filiz Ö. de Marmaris Adliyesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderilmişti.

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, Rodos'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ zanlıları
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