  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Rizeli Hamdu Sena hayvan sevgisiyle örnek oldu

Rizeli Hamdu Sena hayvan sevgisiyle örnek oldu

Yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağlayarak barınağa taşıyan 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, sosyal medyada gündem oldu.

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Rizeli Hamdu Sena hayvan sevgisiyle örnek oldu

Rize'de karla kaplı dik yamaçta, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına kayarak barınağa götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla herkese örnek oldu.

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Bilgin'in çocukları Hamdu Sena ve 15 yaşındaki Ali Rahman Bilgin keçileri barınaktan alarak otlatmaya götürdü.

Hayvanların otladığı sırada gebe bir keçinin doğumu başladı. Bunun üzerine Bilgin kardeşler, doğum yapan keçiyi bulunduğu yerde bırakarak diğerlerini barınağa geri götürdü.

Evlerinden okul çantalarını ve "Tomi" adını verdikleri köpeklerini yanlarına alan Hamdu Sena ve Ali Rahman, doğum yapan keçinin yanına döndü.

Doğum yapan keçiyi sırtındaki çantaya, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yolda yürüyerek hayvanları barınağa ulaştırdı.

Ali Rahman Bilgin, cep telefonuyla çektiği kardeşi ve keçilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

"Bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim"

Ali Rahman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün kardeşi ile keçileri dışarıya çıkardığını anlattı.

Dışarıda çok fazla kar olduğunu dile getiren Bilgin, keçinin doğumunun evden uzaklaştıkları sırada başladığını söyledi.

Doğum sonrası keçi ile yavrusunu alarak barınağa doğru ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "O esnada bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim ve sosyal medyada paylaştım." dedi.

Etiketler: Rizeli Hamdu Sena, hayvan sevgisi
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