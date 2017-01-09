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Rize'deki FETÖ/PDY operasyonu

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında askeri personel sorumlusu olduğu iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Rizedeki FETÖ/PDY operasyonu

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince F.Ö, O.S, A.U. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan O.S. ve F.Ö. tutuklandı, A.U. ile Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.S'nin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde olduğu ve örgütte askeri personel sorumlusu olduğu öne sürüldü. AA

Etiketler: rize, FETÖ/PDY
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